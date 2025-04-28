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В Україні може подешевшати паливо. Це пов'язують з цінами на нафту

Про це повідомляє agronews, передає RegioNews.

На українських АЗС ціни залишаються нестабільними. Зокрема, через коливання світових ринків нафти та внутрішніх економічних чинників. Проте в травні українці можуть очікувати зниження вартості палива.

Аналітик консалтингової компанії "Нафторинок" Олександр Сиренко зазначив, що в першій половині квітня на світовому ринку стрімко подешевшала нафта. При цьому відносно гривні подорожчало євро. Це та валюта, за яку наші трейдери купують ресурс на європейському ринку. Експерт вважає, що ціни на АЗС мають опуститися.

Крім того, з 1 травня в Україні запрацює закон про додавання 5% біоетанолу до бензину. Оскільки нафтова складова подешевшала, це може призвести до загального здешевлення бензину.

Слід зазначити, що, за даними порталу Мінфін, в Україні в середньому зараз такі ціни на паливо: