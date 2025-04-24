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24 квітня 2025, 04:10

В Україні подорожчала земля: в якій області найдорожче

24 квітня 2025, 04:10
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В Україні у квітні змінилась середня вартість землі. Стало відомо, в яких регіонах ціна за гектар найвища

Про це повідомляє портал Земляк, передає RegioNews.

У квітні 2025 року по вартості сільськогосподарської землі на першому місці Дніпропетровська область: там гектар коштує 358 305 гривень. На другому місці Івано-Франківська область - 172 336 гривень за гектар. Також у трійці лідерів Тернопільська область з ціною 162 417 гривень за гектар.

Водночас у Донецькій області гектар коштує 101 047 гривень, а у Львівській - 104 046 гривень.

Крім того, зафіксували рекордну середню вартість одного гектару. Йдеться про суму в розмірі 86 665 гривень. За час роботи ринку землі це вдруге, коли вартість так значно зросла.

Нагадаємо, в Україні також подорожчали однокімнатні квартири. Найдорожча середня вартість у Львові та Ужгороді - 65 тисяч доларів, у Києві - 63 тисячі доларів. Ціна на квартири в Україні залежить, зокрема, від відстані від лінії фронту.

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