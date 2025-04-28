Стало відомо, скільки ударних БпЛА збили Сили оборони від початку доби
Станом на 17 год. 28 квітня підтверджено збиття 40 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та в центрі країни. Ще 74 ворожі безпілотники були локаційно втрачені
Як передає RegioNews, про це у Телеграмі повідомляють Повітряні сили.
У ніч на 28 квітня 2025 року (із 23.30 27 квітня) противник атакував 166-ма ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів із районів: Курськ, Міллерово, Орел.
Основні напрямки удару — Сумщина та Черкащина.
Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Донеччина, Сумщина та Черкащина.
Нагадаємо, в ЗСУ порахували втрати російської армії за тиждень.