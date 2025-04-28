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28 квітня 2025, 17:55

Стало відомо, скільки ударних БпЛА збили Сили оборони від початку доби

28 квітня 2025, 17:55
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фото: ілюстративне
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Станом на 17 год. 28 квітня підтверджено збиття 40 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та в центрі країни. Ще 74 ворожі безпілотники були локаційно втрачені

Як передає RegioNews, про це у Телеграмі повідомляють Повітряні сили.

У ніч на 28 квітня 2025 року (із 23.30 27 квітня) противник атакував 166-ма ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів із районів: Курськ, Міллерово, Орел.

Основні напрямки удару — Сумщина та Черкащина.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Донеччина, Сумщина та Черкащина.

Нагадаємо, в ЗСУ порахували втрати російської армії за тиждень.

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