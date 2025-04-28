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По состоянию на 17 лет. 28 апреля подтверждено сбивание 40 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере и центре страны. Еще 74 вражеских беспилотника были локационно потеряны

Как сообщает RegioNews, об этом в Телеграмме сообщают Воздушные силы.

В ночь на 28 апреля 2025 года (с 23.30 27 апреля) противник атаковал 166 ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов из районов: Курск, Миллерово, Орел.

Основные направления удара – Сумщина и Черкасщина.

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Донетчина, Сумщина и Черкасщина.

Напомним, в ВСУ сочли потери российской армии за неделю.