Стало відомо, яким буде курс долара та євро у четвер 24 квітня
Офіційний курс долара до гривні зросте у четвер, 24 квітня. Завтра іноземна валюта подорожчає на 16 копійок
Як передає RegioNews, про це свідчить офіційний курс НБУ на четвер 24 квітня.
Тим часом, курс євро зменшиться на 17 копійок.
Офіційні курси на четвер встановлено на такому рівні:
- 1 долар США — 41,67 грн (41,51 грн станом на 7 квітня);
- 1 євро — 47,54 грн (47,71 грн станом на 23 квітня).
Як повідомлялось, 22 квітня євро досягнув нового історичного рекорду у 47,76 гривні.
Нагадаємо, Нацбанк представив монету-писанку.
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