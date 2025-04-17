Великодня новинка: Нацбанк представив монету-писанку

Національний банк України увів в обіг нову пам'ятну монету "Великодня радість. Писанка", яка має форму традиційної української писанки

Про це повідомляє пресслужба НБУ, передає RegioNews.

Зазначається, що пам'ятна монета "Великодня радість. Писанка" виготовлена зі срібла 999 проби, маса дорогоцінного металу в чистоті становить 31,1 г.

Монета оздоблена емаллю та локальною позолотою. Її номінал – 10 гривень.

Тираж монети – до 15 000 штук.

На реверсі монети зображено традиційну писанку Одеської області, відому як "Сорокопуть" або "Козачі левади". Писанка оздоблена складними орнаментами, кожен з яких має глибокий зміст.

На аверсі монети в центрі композиції розміщено стилізоване дерево життя у формі дуба, яке всіяне 12 писанками із зображеннями давніх символів наших пращурів.

Придбати монету можна буде згодом в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ, а також у банків-дистриб'юторів.

Нагадаємо, в кінці березня Національний банк ввів у обіг нову пам'ятну монету "Національна гвардія України" номіналом 10 гривень.