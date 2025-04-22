Бригада "Помста" знищила танк і САУ росіян на Харківщині

фото: ДПСУ

У Харківській області пілоти прикордонного підрозділу "Фенікс" бригади "Помста" виявили та знищили ворожий танк, а також дві самохідні артилерійські установки "Мста-С"

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

"В результаті аеророзвідки та точних розрахунків бійці підрозділу знищили танк та дві самохідні артилерійські установки "Мста-С". Нищили, нищимо і нищити будемо, аж поки не покинуть нашу землю!", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше прикордонники відбили російські штурми під Вовчанськом, знищивши дронами три МТЛБ, "Солнцепьок" та БМП-3 окупантів.