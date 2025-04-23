На Сумщині піротехніки знищили пʼять знайдених боєприпасів
Піротехніки ДСНС 21 квітня вилучили та знищили на території Сумської області пʼять боєприпасів
Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС.
Сапери знищили ручну гранату, артилерійський снаряд, протитанкову міну, касетний боєприпас від реактивної системи залпового вогню та бойову частину ударного БпЛА.
Боєприпаси були виявлені в Сумському, Охтирському, Конотопському та Шосткинському районах.
Нагадаємо, раніше у Сумах знешкодили ворожий дрон із міною, що застряг у теплиці.
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