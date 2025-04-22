ЗСУ уразили пункт запуску ударних дронів росіян на Курщині

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У суботу, 19 квітня, Повітряні сили Збройних сил України успішно уразили пункт запуску ударних БпЛА окупантів у районі населеного пункту Тьоткіно Курської області РФ

Про це передає RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

"Об’єкт використовувався противником для підготовки, спорядження та запуску розвідувальних, ударних та FPV-дронів. Внаслідок удару було ліквідовано до 20 операторів БпЛА", ― йдеться у повідомленні.

Зазначається, цей удар є відчутною для ворога відповіддю на російські дії проти української армії.

Нагадаємо, раніше Повітряні сили Збройних Сил України знищили військовий комплекс складських приміщень в Озерках Курської області РФ.