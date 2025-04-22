ВСУ поразили пункт запуска ударных дронов россиян в Курщине

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В субботу, 19 апреля, Воздушные силы Вооруженных сил Украины успешно поразили пункт запуска ударных БпЛА оккупантов в районе населенного пункта Теткино Курской области РФ

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

"Объект использовался противником для подготовки, снаряжения и запуска разведывательных, ударных и FPV-дронов. В результате удар были ликвидированы до 20 операторов БпЛА", ― говорится в сообщении.

Отмечается, этот удар ощутим для врага ответом на российские действия против украинской армии.

Напомним, ранее воздушные силы Вооруженных Сил Украины уничтожили военный комплекс складских помещений в Озерках Курской области РФ.