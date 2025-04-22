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22 апреля 2025, 00:26

ВСУ поразили пункт запуска ударных дронов россиян в Курщине

22 апреля 2025, 00:26
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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В субботу, 19 апреля, Воздушные силы Вооруженных сил Украины успешно поразили пункт запуска ударных БпЛА оккупантов в районе населенного пункта Теткино Курской области РФ

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

"Объект использовался противником для подготовки, снаряжения и запуска разведывательных, ударных и FPV-дронов. В результате удар были ликвидированы до 20 операторов БпЛА", ― говорится в сообщении.

Отмечается, этот удар ощутим для врага ответом на российские действия против украинской армии.

Напомним, ранее воздушные силы Вооруженных Сил Украины уничтожили военный комплекс складских помещений в Озерках Курской области РФ.

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