Фото: Михайло Федоров

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає RegioNews.

За його словами, українські розробники вже протестували багатофункціональні FPV-бомбери. Михайло Федоров пояснив, що вже перевірили перевірили вантажопідйомність, дальність польоту й зручність використання. 14 дронів змогли подолати дистанцію 10 км під впливом засобів радіо-електронної боротьби та скидати боєприпас і повертатися назад.

Такі бомбери критично важливі для українських військових. Міністр пояснив, що ці дрони можуть переносити боєприпаси вагою до 3 кг та застосовуватися багаторазово. Основна перевага над звичними FPV "Мавік" в тому, що ці дрони досить дешеві.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві оборони розповідали про маленький літак "Raybird", який може виконувати завдання, які зазвичай підкоряються лише набагато більшим комплексам. Компактний Raybird здатний обходити ворожі системи ППО та зони активної роботи РЕБ, щоб проводити якісну візуальну розвідку з висоти до 5,5 км та виконувати інші завдання.