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19 апреля 2025, 00:55

В Украине протестовали FPV-бомберы: чем они лучше FPV

19 апреля 2025, 00:55
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Фото: Михаил Федоров
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В Украине протестировали новые дроны отечественного производства. Эти коптеры помогут военным на фронте

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает RegioNews.

По его словам, украинские разработчики уже протестировали многофункциональные FPV-бомберы. Михаил Федоров объяснил, что уже проверили проверили грузоподъемность, дальность полета и удобство использования. 14 дронов смогли преодолеть дистанцию ​​10 км под влиянием средств радиоэлектронной борьбы и сбрасывать боеприпас и возвращаться назад.

Такие бомберы критически важны для украинских военных. Министр пояснил, что эти дроны могут переносить боеприпасы весом до 3 кг и многократно применяться. Основное преимущество над привычными FPV "Мавиком" в том, что эти дроны достаточно дешевы.

Напомним, ранее в Министерстве обороны рассказывали о маленьком самолете "Raybird", который может выполнять задачи, обычно подчиняющиеся лишь гораздо большим комплексам. Компактный Raybird способен обходить враждебные системы ПВО и зоны активной работы РЭБ, чтобы проводить качественную визуальную разведку с высоты до 5,5 км и выполнять другие задачи.

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