Фото: Михаил Федоров

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает RegioNews.

По его словам, украинские разработчики уже протестировали многофункциональные FPV-бомберы. Михаил Федоров объяснил, что уже проверили проверили грузоподъемность, дальность полета и удобство использования. 14 дронов смогли преодолеть дистанцию ​​10 км под влиянием средств радиоэлектронной борьбы и сбрасывать боеприпас и возвращаться назад.

Такие бомберы критически важны для украинских военных. Министр пояснил, что эти дроны могут переносить боеприпасы весом до 3 кг и многократно применяться. Основное преимущество над привычными FPV "Мавиком" в том, что эти дроны достаточно дешевы.

Напомним, ранее в Министерстве обороны рассказывали о маленьком самолете "Raybird", который может выполнять задачи, обычно подчиняющиеся лишь гораздо большим комплексам. Компактный Raybird способен обходить враждебные системы ПВО и зоны активной работы РЭБ, чтобы проводить качественную визуальную разведку с высоты до 5,5 км и выполнять другие задачи.