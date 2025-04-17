Синоптики обіцяють до +24°: прогноз погоди на 18 квітня

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В Україні у п'ятницю, 18 квітня, очікується тепла погода, переважно без опадів

Про це повідомляє Український гідрометцентр, передає RegioNews.

Так, у п'ятницю погоду в країні продовжуватиме визначати поле високого тиску. Лише на Закарпатті та Прикарпатті вдень відчуватиметься вплив атмосферного фронту, що зумовить невеликий короткочасний дощ, місцями з грозами.

На решті території — без опадів.

Температура вночі 7–12° тепла, вдень 19–24°, на узбережжі морів 15–20°.

У Києві та області, за прогнозами синоптиків, завтра очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура на Київщині вночі 7-12°; вдень 19-24°. У столиці вночі 10-12°; вдень 21-23°.

Нагадаємо, раніше народний синоптик Станіслав Щедрін розповів, якою буде погода у квітні.