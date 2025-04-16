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16 апреля 2025, 17:16

Масштабные возгорания в экосистемах: где зафиксировано больше пожаров

16 апреля 2025, 17:16
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фото: ГСЧС Черниговщины
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За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 280 пожаров в природных экосистемах, площадь которых составила около 275 гектаров

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews.

Больше всего горело на Киевщине (возникло 56 пожаров), Харьковщине (42), Житомирщине (40), Винницкой (21), Черкасской (17), а также в Сумской и Черниговской областях - по 16 пожаров в каждой.

По словам спасателей, основные причины пожаров – неосторожное обращение с огнем и умышленные поджоги.

ГСЧС призывает граждан не сжигать сухую траву, соблюдать правила пожарной безопасности и немедленно сообщать о любом возгорании.

Напомним, в Киевской области женщина жгла траву, а загорелся соседский сарай.

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поджог пожар огонь спасатели ГСЧС экосистема трава
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