Масштабные возгорания в экосистемах: где зафиксировано больше пожаров
За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 280 пожаров в природных экосистемах, площадь которых составила около 275 гектаров
Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews.
Больше всего горело на Киевщине (возникло 56 пожаров), Харьковщине (42), Житомирщине (40), Винницкой (21), Черкасской (17), а также в Сумской и Черниговской областях - по 16 пожаров в каждой.
По словам спасателей, основные причины пожаров – неосторожное обращение с огнем и умышленные поджоги.
ГСЧС призывает граждан не сжигать сухую траву, соблюдать правила пожарной безопасности и немедленно сообщать о любом возгорании.
Напомним, в Киевской области женщина жгла траву, а загорелся соседский сарай.
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