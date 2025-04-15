Зеленський подав до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації
Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти, у яких йдеться продовження воєнного стану і загальної мобілізації в Україні
Про це йдеться в картках законопроєктів № 13172 і №13173, передає RegioNews.
Згідно із документами, пропонується продовжити в Україні воєнний стан і загальну мобілізацію ще на 90 днів – від 9 травня 2025 року до 6 серпня 2025 року.
Це буде вже 15-те рішення щодо продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації з початку повномасштабної війни в Україні.
Нагадаємо, в інтерв’ю 60 Minutes на CBS News президент Володимир Зеленський заявив, що Україна досі не отримала додаткові системи Patriot, які були обіцяні на саміті НАТО у Вашингтоні ще у липні 2024 року.
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