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15 квітня 2025, 10:59

Зеленський подав до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації

15 квітня 2025, 10:59
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фото: ОП
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Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти, у яких йдеться продовження воєнного стану і загальної мобілізації в Україні

Про це йдеться в картках законопроєктів № 13172 і №13173, передає RegioNews.

Згідно із документами, пропонується продовжити в Україні воєнний стан і загальну мобілізацію ще на 90 днів – від 9 травня 2025 року до 6 серпня 2025 року.

Це буде вже 15-те рішення щодо продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації з початку повномасштабної війни в Україні.

Нагадаємо, в інтерв’ю 60 Minutes на CBS News президент Володимир Зеленський заявив, що Україна досі не отримала додаткові системи Patriot, які були обіцяні на саміті НАТО у Вашингтоні ще у липні 2024 року.

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