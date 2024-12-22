Усик переміг Ф'юрі у реванші та захистив титули чемпіона світу
У ніч на 22 грудня в Саудівській Аравії відбувся реванш між Олександром Усиком і Тайсоном Ф’юрі. Одноголосним рішенням суддів переміг Усик
Про це повідомляє RegioNews.
Поєдинок відбувся у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Бій тривав всі відведені 12 раундів та завершився перемогою Олександра Усика одноголосним рішенням суддів (116-112; 116-112; 116-112).
Український боксер захистив титули чемпіона Всесвітньої боксерської асоціації (WBA Super), Всесвітньої боксерської організації (WBO), Всесвітньої боксерської ради (WBC), Міжнародної боксерської організації (IBO) та (The Ring) у надважкій вазі (хевівейт).
Перемогу боксер присвятив своїй мамі та всім матерям України.
Нагадаємо, у травні 2024 року український боксер Олександр Усик здобув перемогу в поєдинку з Тайсоном Ф'юрі. Таким чином наш співвітчизник здобув титул абсолютного чемпіона світу з боксу в надважкій вазі.
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