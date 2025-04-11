В "Резерв+" создали более 40 тысяч электронных направлений на ВЛК
Военнообязанные сгенерировали в приложении «Резерв+» уже более 40 тысяч электронных направлений на военно-врачебную комиссию
Как передает RegioNews, об этом в телеэфире заявила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.
"В общей сложности электронные направления сгенерировали себе уже более 40 тысяч наших граждан. Это достаточно столь быстрый темп развертывания этого функционала", - сообщила она.
Также Черногоренко добавила, что каждая третья отсрочка в Украине получается через "Резерв+".
Ранее стало известно, отменят ли в Украине мобилизацию и военное положение.
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