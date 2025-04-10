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Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Свої послуги фігурант оцінив у 10 тисяч доларів. Його затримали під час отримання ним грошей від "клієнта".

Під час обшуку вдома у 27-річного чоловіка поліцейські вилучили гроші, печатки, носії інформації, ноутбук, копії військово-облікових документів, фото чоловіків, посвідчення.

Зловмисника затримали, йому оголосили підозру.

Фігуранту загрожує від 7 до 9 років вʼязниці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що наркобарон Єгор Левченко (Буркін), засновник картелю "Хімпром”, через українські суди намагається скасувати санкції, запроваджені проти нього наприкінці 2023 року указом президента Зеленського.

Активність російського картелю "Хімпрому" в Україні, нагадаємо, розпочалося ще в 2014 році, а після початку повномасштабного вторгнення розгорнулася з новою силою. За даними ЗМІ, синдикат продовжує виробляти психотропи в Україні та постачати їх до Росії транзитом через ЄС. У 2023 році СБУ затримала 89 наркоділків під час спецоперацій проти "Хімпрому”.

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