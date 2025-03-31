Підвищення пенсії: хто отримає більше грошей з 1 квітня

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Пенсійний фонд України з 1 квітня проведе автоматичний перерахунок виплат працюючим пенсіонерам. Особисто звертатися до фонду не потрібно

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ПФУ.

Зазначається, що пенсії перерахують тим, хто після виходу на пенсію продовжував працювати та на 1 березня 2025 року набрав 24 місяці страхового стажу.

Також перерахунок отримають ті, хто працював менше 24 місяців, але минуло два роки з моменту останнього перерахунку.

Якщо стаж становить 24 місяці або більше, пенсію можуть перерахувати з урахуванням нового стажу та заробітку, або залишити розрахунок за старими даними — залежно від вигіднішого варіанту.

Якщо стажу менше 24 місяців, перерахунок можливий не раніше ніж через два роки після останнього перегляду пенсії.

Нагадаємо, уряд спростив порядок отримання пенсій і страхових виплат для ВПО, українців за кордоном і на тимчасово окупованих територіях.

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