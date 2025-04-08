Стало відомо, хто може стати новим секретарем Київради

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Новини.LIVE.

Радник міського голови Дмитро Білоцерковець, якого сьогодні не пустили на засідання Київради, у відповідь на запитання Новини.LIVE припустив, що він може стати наступним секретарем замість Володимира Бондаренка.

"Я подумаю, можливо, це і я буду", — сказав він.

Нагадаємо, Бондаренко залишив посаду секретаря Київради. Мер Києва Кличко ще до голосування відсторонив його від ведення засідань.