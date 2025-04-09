12:39  09 квітня
Суди скасовують 90% штрафів від ТЦК
15:29  09 квітня
З окупованих територій повернули ще шістьох дітей, – ОП
15:57  09 квітня
Завтра в Україні очікуються заморозки, сніг та хуртовини
UA | RU
UA | RU
09 квітня 2025, 23:20

Полонені китайці з армії РФ: в СБУ розповіли деталі

09 квітня 2025, 23:20
Читайте также на русском языке
Фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

СБУ вже опитали двох китайців, які ЗСУ взяли в полон на Донеччині. У полон вони потрапили на першому ж бойовому завданні

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Зараз громадяни Китаю, яких українські військові взяли в полон, дають покази про те, яким чином опинилися на війні в Україні та які завдання виконували у складі збройних сил РФ на території нашої держави.

Відомо, що одного з них захопили бійці 2 мб 157 ОМБр біля населеного пункту Тарасівка, іншого – військовослужбовці 1 мб 81 ОАЕБр поблизу Білогорівки.

Обидва китайці не мають поранень, але отримують медичну допомогу: Україна виконує Женевську конвенцію. Їх також перевели до Києва, і вони утримуються в належних умовах.

Спілкуються з іноземцями за допомогою перекладачів. Вони обидва сказали, що потрапили в полон на першому ж бойовому завданні.

Перший полонений - безробітний 1991 року народження. Він був завербований представником РФ у Китаї. У лютому 2025 року він приїхав до Москви та підписав контракт.

Другий полонений - 1998 року народження. Він приїхав до РФ у грудні минулого року нібито як турист. За його словами, він побачив в інтернеті оголошення про набір на службу і виплату 2 мільйонів рублів, та відгукнувся.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський казав про те, що навіть неприховане залучення Росією громадян Китаю до бойових дій на території України в загарбницькій війні є свідомим кроком на розширення війни. За його словами, це вказує на те, що РФ хоче затягування війни.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Китай Україна РФ СБУ
09 квітня 2025
"Діти ворогів народу". Чому обстріл Кривого Рогу викликав таку несподівану реакцію
Українське суспільство, розділившись на частини і ворогуючи між собою, докотилося до цілком російських антигуманістичних наративів. Чому військовий дозволяє собі настільки різкі заяви на адресу не про...
09 квітня 2025
Шлях одинокої матері: як живуть жінки, що втратили чоловіка на війні
До повномасштабної війни статус одинокої мами мали майже 120 тис. українок. Але сьогодні цей показник, на превеликий жаль, постійно збільшується. Ростити дітей самотужки — завдання вкрай непросте, тим...
04 квітня 2025
Вибори в Україні: коли можуть відбутися і кому вони потрібні
Тема нових виборів президента і Верховної Ради України так чи інакше залишається на порядку денному, особливо зважаючи на можливе перемир'я чи взагалі зупинку війни. Коли саме відбудуться ці вибори і ...
03 квітня 2025
Перемир’я до Великодня: чи втілиться ця ідея в життя і чого чекати Україні
Дональд Трамп продовжує свою миротворчу діяльність, поступово закопуючи і свою репутацію, і свої гіпотетичні шанси на Нобелівську премію миру. Але, як це не парадоксально, «великоднє перемир’я» ще не ...
У Києві під час пожежі в квартирі загинула жінка
10 квітня 2025, 00:40
Повітряні сили показали, як збивали російські дрони на Сході
10 квітня 2025, 00:15
Масштабна пожежа на Закарпатті: згорів двоповерховий магазин
10 квітня 2025, 00:01
Україна готова купити в США "пакет допомоги", – Зеленський
09 квітня 2025, 23:45
Завалили землю тушами мертвих тварин: на Дніпропетровщині судитимуть підприємців та фермера
09 квітня 2025, 23:35
На Полтавщині затримали торговців зброєю
09 квітня 2025, 22:55
На Рівненщині жінка отруїлась чадним газом прямо в своєму будинку
09 квітня 2025, 22:40
В Одесі водійка врізалась у 18-річного мотопедиста
09 квітня 2025, 22:20
Щонайменше 150 громадян Китаю воюють в армії РФ проти України - Зеленський
09 квітня 2025, 21:50
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Діти ворогів народу". Чому обстріл Кривого Рогу викликав таку несподівану реакцію
Шлях одинокої матері: як живуть жінки, що втратили чоловіка на війні
Всі публікації »
Юрій Бутусов
Олександр Коваленко
Ігор Луценко
Всі блоги »