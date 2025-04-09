Фото: СБУ

СБУ вже опитали двох китайців, які ЗСУ взяли в полон на Донеччині. У полон вони потрапили на першому ж бойовому завданні

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Зараз громадяни Китаю, яких українські військові взяли в полон, дають покази про те, яким чином опинилися на війні в Україні та які завдання виконували у складі збройних сил РФ на території нашої держави.

Відомо, що одного з них захопили бійці 2 мб 157 ОМБр біля населеного пункту Тарасівка, іншого – військовослужбовці 1 мб 81 ОАЕБр поблизу Білогорівки.

Обидва китайці не мають поранень, але отримують медичну допомогу: Україна виконує Женевську конвенцію. Їх також перевели до Києва, і вони утримуються в належних умовах.

Спілкуються з іноземцями за допомогою перекладачів. Вони обидва сказали, що потрапили в полон на першому ж бойовому завданні.

Перший полонений - безробітний 1991 року народження. Він був завербований представником РФ у Китаї. У лютому 2025 року він приїхав до Москви та підписав контракт.

Другий полонений - 1998 року народження. Він приїхав до РФ у грудні минулого року нібито як турист. За його словами, він побачив в інтернеті оголошення про набір на службу і виплату 2 мільйонів рублів, та відгукнувся.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський казав про те, що навіть неприховане залучення Росією громадян Китаю до бойових дій на території України в загарбницькій війні є свідомим кроком на розширення війни. За його словами, це вказує на те, що РФ хоче затягування війни.