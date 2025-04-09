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Міноборони кодифікувало та допустило до використання у ЗСУ евакуаційний бронеавтомобіль "Джура-ЕВАК"

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу оборонного відомства.

"Джура-ЕВАК" виробляється на українському підприємстві, яке має багаторічний досвід виробництва бронетехніки. Евакуаційний автомобіль має потужний дизельний двигун, колісну формулу 4х4 і надійну механічну коробку передач. Для виконання завдань в умовах бездоріжжя та складного рельєфу місцевості виробник удосконалив ходову частину автомобіля, встановив посилену передню і задню підвіски, позашляхові шини, посилив гальма тощо.

Евакуаційний автомобіль має модульне компонування та вміщає шість осіб включно із водієм та супроводжуючим бойовим медиком. Корпус цього евакоавтомобіля має балістичний захист від куль стрілецької зброї, осколків, вибухів інженерних боєприпасів тощо. "Джура-ЕВАК" оснащений важливими системами для транспортування поранених: має відеоспостереження, світломаскування, засоби протидії атакам ворожих БпЛА, вентиляцію, кондиціонування, систему автоматичного завантаження нош тощо.

Зазначається, що у Силах оборони для евакуації поранених воїнів з поля бою наразі використовується чимало зразків різної техніки вітчизняного та іноземного виробництва: броньовані засоби на колісному шасі або гусеничній базі, всюдиходи, легкі маневрені багі та квадроцикли, роботизовані платформи. Залежно від ресурсів та бойової обстановки для евакуації поранених задіюють найбільш оптимальний вид транспорту.

Нагадаємо, раніше до використання у підрозділах ЗСУ допустили наземний роботизований комплекс "D-21-12R" українського виробництва.