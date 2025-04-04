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04 квітня 2025, 10:45

Росія знищує культуру: в Україні пошкоджено 1419 пам'яток спадщини

04 квітня 2025, 10:45
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фото: kupiansk.city
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В Україні внаслідок повномасштабної російської агресії зазнали пошкоджень 1419 пам'яток культурної спадщини та 2233 об'єкти культурної інфраструктури

Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій, передає RegioNews.

За інформацією, наданою обласними та Київською міською військовими адміністраціями, станом на 25 березня пошкоджено 1419 пам'яток культурної спадщини. Серед них – 139 об'єктів національного значення, 1184 місцевих і 96 нововиявлених.

Найбільше постраждали Харківщина, Херсонщина, Донеччина та Одещина.

Загалом через обстріли та бойові дії пошкоджено культурні пам'ятки у 18 областях та Києві.

Окрім цього, руйнувань зазнали 2233 об'єкти культурної інфраструктури, з яких 409 знищено повністю.

Найбільших втрат зазнали заклади культури у Донецькій, Харківській, Херсонській, Київській, Миколаївській, Запорізькій та Сумській областях.

Нагадаємо, в кінці березня у Дніпрі в результаті російської атаки пошкоджено історичну будівлю — палац князя Потьомкіна.

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