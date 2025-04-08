Стало известно, кого из заключенных не берут в ряды ВСУ

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Закон Украины четко определяет, что кто из заключенных может быть условно-досрочно освобожден для привлечения в ряды Вооруженных сил Украины

Об этом в телеэфире сообщил представитель государственно-уголовной исполнительной службы Украины Дмитрий Андреев, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

"Наших бывших осужденных в ВСУ, по свидетельству командиров подразделений, отличает большая мотивация, героизм и преданность. Подавляющее их большинство отмечено ведомственными и государственными наградами", - сказал Андреев.

По его словам, в ряды ВСУ не могут присоединиться заключенные за измену и терроризм и другие особо тяжкие преступления.

По состоянию на начало апреля более 8 тысяч бывших осужденных мужчин и женщин пополнили ряды Вооруженных сил Украины.

Напомним, Силы обороны за сутки ликвидировали около 1300 кафиров.