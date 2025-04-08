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08 квітня 2025, 15:22

Чи повернуться відключення світла: в Укренерго зробили заяву

08 квітня 2025, 15:22
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Ілюстративне фото
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В Україну прийшло похолодання. В деяких регіонах навіть випав сніг. У мережі з'являються "теорії" про те, що через це можуть повернутися масові відключення світла. В Укренерго пояснили, чи це так

Про це повідомляє Укренерго, передає RegioNews.

За словами представників Укренерго, жодних заходів обмеження наразі не застосовується. Потреба в раціональному споживанні електроенергії є, оскільки фахівці проводять ремонтні роботи на пошкоджених російськими атаками енергооб'єктах. Крім того, через суттєве похолодання в Україні зросло споживання електроенергії.

"Ситуація додатково ускладнюється хмарною погодою на частині території України, що зумовлює низьку ефективність роботи сонячних електростанцій. За таких умов, просимо всіх споживачів — як побутових, так і бізнес — зменшити використання потужних електроприладів та не вмикати кілька таких пристроїв одночасно у період з 8:00 до 21:00. Це дозволить знизити навантаження на енергосистему", - кажуть в Укренерго.

Нагадаємо, раніше в Укренерго говорили про те, що рівень споживання електроенергії станом на ранок 7 квітня був на 16% вищим, аніж попереднього дня. Людей закликають мінімізувати використовування потужних пристроїв та ощадливо використовувати електроенергію.

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