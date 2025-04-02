Зима повертається: в Україну йде похолодання зі снігом
В Україні прогнозується похолодання. Окрім зниження температури, можливі й снігопади
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.
За її словами, почнеться похолодання 5 квітня та зайде на захід, північ, частину центра.
При цьому перші прояви снігу можливі вже в суботу в західних областях, але більш суттєві опади очікуються саме з неділі.
"У неділю, 6 квітня, ймовірний сніг. Плюс сильний вітер", – зазначила вона.
Синоптик також наголосила, що період низьких температур ймовірно триватиме протягом усього наступного тижня.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що погода у квітні поточного року буде аномальною.
Стало відомо, якою буде погода у квітніВсі новини »
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