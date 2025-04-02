Зима повертається: в Україну йде похолодання зі снігом

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

За її словами, почнеться похолодання 5 квітня та зайде на захід, північ, частину центра.

При цьому перші прояви снігу можливі вже в суботу в західних областях, але більш суттєві опади очікуються саме з неділі.

"У неділю, 6 квітня, ймовірний сніг. Плюс сильний вітер", – зазначила вона.

Синоптик також наголосила, що період низьких температур ймовірно триватиме протягом усього наступного тижня.



Нагадаємо, раніше повідомлялося, що погода у квітні поточного року буде аномальною.