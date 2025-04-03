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03 апреля 2025, 03:50

Укрзализныця запустит еще больше удобных поездов в ЕС

03 апреля 2025, 03:50
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Фото: УЗ
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В Укрзализныце рассказали о работе над запуском новых поездов. Речь идет о новых международных рейсах

Об этом сообщили в Укрзализныце, передает RegioNews.

Киев посетил генеральный директор Österreichische Bundesbahnen (ÖBB) Андреас Матте (Andreas Matthä) для встречи с председателем правления Укрзализныци Александром Перцовским.

На встрече обсудили возможность запуска нового и более комфортного пересадочного сообщения между Киевом и Веной. Кроме того, обе страны будут работать над запуском поезда с австрийскими сидячими вагонами в Ужгород через Чоп.

Следует отметить, что государственная железнодорожная компания ÖBB обслуживает международные сообщения с Чехией, Германией, Швейцарией, Италией, Венгрией, Словакией, Словенией, Нидерландами, Бельгией, Францией и Хорватией.

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