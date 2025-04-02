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Очільнику державного підприємства та його заступнику оголосили підозру у вимаганні й одержанні хабаря

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, інформує RegioNews.

За даними слідства, посадовці за 11 тисяч доларів обіцяли укласти договір про спільну діяльність – обробку земельної ділянки площею понад 244 га. Фактично це маскувало незаконну передачу держземель в користування, оминаючи встановлений законодавством порядок оренди.

Посадовці вимагали, щоб частину коштів їм передали готівкою до моменту підписання договору.

Правоохоронці затримали фігурантів час отримання всієї суми хабаря.

Затриманим обрали запобіжні заходи.

Про яке саме держпідприємство йдеться – не зазначається.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Волині затримали посадовця, який за 5000 доларів обіцяв приховати факт загибелі неповнолітнього на виробництві.