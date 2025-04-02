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Руководителю государственного предприятия и его заместителю объявили подозрение в вымогательстве и получении взятки

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, чиновники за 11 тысяч долларов обещали заключить договор о совместной деятельности – обработке земельного участка площадью более 244 га. Фактически это маскировало незаконную передачу госземель в пользование, минуя установленный законодательством порядок аренды.

Чиновники требовали, чтобы часть средств им передали наличными до момента подписания договора.

Правоохранители задержали фигурантов при получении всей суммы взятки.

Задержанным избрали меры пресечения.

О каком именно госпредприятии идет речь – не отмечается.

Напомним, ранее сообщалось, что на Волыни задержали чиновника, который за 5000 долларов обещал скрыть факт гибели несовершеннолетнего на производстве.