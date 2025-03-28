На Дніпропетровщині виявили труп: ЗМІ повідомляють, що це місцевий політик

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Під Кам'янським на Дніпропетровщині на узбіччі дороги виявили тіло чоловіка. На місці працює поліція

Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.

Інформація про подію надійшла до чергової частини поліції сьогодні у п'ятницю, 28 березня, близько 8:20. Водій автомобіля повідомив, що виявив на узбіччі тіло людини.

Слідчо-оперативна група працює на місці події. Також задіяна криміналістична лабораторія.

Встановлюються всі обставини інциденту.

За даними місцевих ЗМІ, тіло належить депутату партії "Батьківщина" Олександру Плахотніку.

Офіційно його смерть поки що не підтверджена.

Що відомо про Олександра Плахотніка

За даними Руху "Чесно", Олександр Плахотнік народився 4 квітня 1975 року в місті Дніпродзержинськ (зараз Кам'янське) на Дніпропетровщині.

Обіймав посаду генерального директора комунального підприємства Кам’янської міської ради "Міськводоканал". Був членом політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

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