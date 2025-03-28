01:50  28 березня
Не хотів служити після смерті дружини: на Житомирщині судили чоловіка, який відмовився від мобілізації
03:35  28 березня
Під яким номером виступить Україна на Євробаченні: результати жеребкування
00:35  28 березня
Трагедія на Сумщині: у пожежі загинули 3 людини, серед них — 4-річна дитина
UA | RU
UA | RU
28 березня 2025, 11:54

На Дніпропетровщині виявили труп: ЗМІ повідомляють, що це місцевий політик

28 березня 2025, 11:54
Читайте также на русском языке
фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

Під Кам'янським на Дніпропетровщині на узбіччі дороги виявили тіло чоловіка. На місці працює поліція

Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.

Інформація про подію надійшла до чергової частини поліції сьогодні у п'ятницю, 28 березня, близько 8:20. Водій автомобіля повідомив, що виявив на узбіччі тіло людини.

Слідчо-оперативна група працює на місці події. Також задіяна криміналістична лабораторія.

Встановлюються всі обставини інциденту.

За даними місцевих ЗМІ, тіло належить депутату партії "Батьківщина" Олександру Плахотніку.

Офіційно його смерть поки що не підтверджена.

Що відомо про Олександра Плахотніка

За даними Руху "Чесно", Олександр Плахотнік народився 4 квітня 1975 року в місті Дніпродзержинськ (зараз Кам'янське) на Дніпропетровщині.

Обіймав посаду генерального директора комунального підприємства Кам’янської міської ради "Міськводоканал". Був членом політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Нагадаємо, 14 березня в Одесі вбили активіста Дем'яна Ганула. Правоохоронці затримали вбивцю. Ним виявився 46-річний дезертир.

16 березня підозрюваному у вбивстві одеського активіста Демʼяна Ганула обрали запобіжний захід. Суд задовольнив клопотання слідчих – фігурант перебуватиме під вартою без права внесення застави.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
поліція дороги депутат Дніпропетровська область труп чоловік Кам'янське
У Києві чоловік обікрав автомобіль: йому світить 8 років тюрми
28 березня 2025, 10:39
На Київщині невідомі підпалили авто
27 березня 2025, 18:52
Житель Дніпропетровщини викрав вантажівку роботодавця та продав її на Київщині
27 березня 2025, 18:00
Всі новини »
27 березня 2025
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні
2025 рік увійде в історію російсько-української війни як початок справді терористичної її складової – уже без жодних військових прикриттів, а напряму. Російські спецслужби, перш за все Федеральна служ...
26 березня 2025
Мізерна пенсія та брак ліків: як живуть люди з інвалідністю в умовах війни
В Україні налічується понад три мільйони людей з інвалідністю. У зв'язку з військовими діями ця цифра продовжує зростати. Водночас людина з обмеженими фізичними можливостями має вкрай низьку підтримку...
24 березня 2025
Битва в Арденнах, якої не було. Що чекає на український футбол далі
Збірна України знову поступилася у ключовому матчі. Причому не просто поступилася, а відверто зганьбилася. Та найгірше у цій історії, що висновків ніхто робити не стане. А це з великою долею імовірнос...
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
У системі "Укрзалізниці" стався новий збій: що відомо
28 березня 2025, 13:15
У ДТП на Рівненщині зіткнулися авто і мотоцикл: травмувалися неповнолітні
28 березня 2025, 12:52
Масований обстріл Кропивницького: помер чоловік, який отримав 90% опіків
28 березня 2025, 12:31
Повний провал мрій: Путін зірвав процес і вийшов із переговорів
28 березня 2025, 12:30
Росіяни атакували Куп'янськ: постраждали цивільні
28 березня 2025, 12:10
Мешканців Кіровоградщини попередили про потужні вибухи
28 березня 2025, 11:45
НБУ вводить нові правила переказів із картки на картку: що зміниться
28 березня 2025, 11:28
За добу ЗСУ ліквідували 1860 окупантів, знищили десятки танків, ББМ та артсистем росіян
28 березня 2025, 11:15
Наводили російські удари на Донеччину: СБУ затримала двох агентів РФ
28 березня 2025, 10:53
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні
Мізерна пенсія та брак ліків: як живуть люди з інвалідністю в умовах війни
Всі публікації »
Валерій Чалий
Олександр Коваленко
Митрополит Епіфаній
Всі блоги »