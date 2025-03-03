В Україні вперше зняли фільм про бойовий стрес

фото: скриншот із відео

Презентація фільму відбулася в Укрінформі, передає RegioNews.

Стрічка складається з інтерв'ю з військовими, які діляться своїм досвідом адаптації до бойового стресу.

Крім особистих історій, у фільмі розглядається тема військової психології, де представлені поради фахівця у цій галузі.

Долучившись до Сил оборони з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року, режисер Нагорний особисто пережив багатьох багато травматичних моментів, про які згадується у фільмі.

"Це дуже складна наука, і вона актуальна саме зараз. Це не посттравматичний розлад, а інша професія — подолання бойового стресу. Це відбувається не після, а ще до того. З 2015 року в Україні почала з'являтися відповідна література, підручники, інформація, а також протоколи НАТО, присвячені цій проблемі. Раніше цим ніхто не займався", — сказав Нагорний.

За його словами, у фільмі порушено дуже важливу тему — історичний спадок виховання молоді, козацька справа, щоб наша молодь побачила, хто ми є, звідки йдемо і куди прямуємо.

Фільм присвячений Борису "Укропу" Асєєву – снайперу, який загинув 25 грудня 2022 року.

Нагадаємо, у Варшаві відбулася прем'єра фільму польсько-українського виробництва "Дві сестри".