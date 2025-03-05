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05 березня 2025, 21:38

"Повернення. Герої на щиті": у Києві презентували фільм про репатріацію загиблих воїнів

05 березня 2025, 21:38
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фото: МВС
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У Міністерстві внутрішніх справ України відбулася презентація документального фільму "Повернення. Герої на щиті"

Про це розповіли в пресслужбі МВС, передає RegioNews.

У стрічці показані ексклюзивні кадри з процесу репатріації тіл (останків), кадри огляду слідчими Національної поліції цих тіл та унікальні кадри роботи експертів у лабораторії МВС під час виведення ДНК-профілю.

"Починаємо з огляду тіл, судово-медичних експертиз та відбору ДНК-зразків. Вносимо необхідні відомості у реєстри і оформлюємо відповідні документи. І, зрештою, саме трагічне і про це ми маємо говорити – це поховання Героїв, щоб вони нарешті знайшли спокій на рідній землі", – пояснив у фільмі Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Також у стрічці розповідається чому в Україні ідентифікація невпізнаних тіл триває від декількох тижнів до місяців, та як збільшуються спроможності лабораторій МВС у зв'язку зі збільшенням кількості переданих тіл шляхом репатріації.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Україна провела 75 репатріацій і повернула додому 7 017 тіл полеглих захисників.

Раніше ми розповідали, що нещодавно в Києві презентували документальну стрічку про бойовий стрес — "Виднокрай".

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