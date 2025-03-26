В Україні налічується понад три мільйони людей з інвалідністю. У зв'язку з військовими діями ця цифра продовжує зростати. Водночас людина з обмеженими фізичними можливостями має вкрай низьку підтримку...

Мізерна пенсія та брак ліків: як живуть люди з інвалідністю в умовах війни

24 березня 2025

Битва в Арденнах, якої не було. Що чекає на український футбол далі

Збірна України знову поступилася у ключовому матчі. Причому не просто поступилася, а відверто зганьбилася. Та найгірше у цій історії, що висновків ніхто робити не стане. А це з великою долею імовірнос...