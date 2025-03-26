За добу ЗСУ знищили понад 1200 росіян, ворожі танки, артсистеми та ББМ
Протягом минулої доби, 25 березня, Сили оборони України знищили 1 280 російських загарбників, п'ять танків, 15 бойових броньованих машин, 17 артсистем ворога, 59 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 77 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 907 тисяч солдат.
Нагадаємо, в ніч на 26 березня російська армія запустила по Україні 117 ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО збили 56 дронів, ще 48 — локаційно втрачені.
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