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Минобороны допустило к использованию в подразделениях Сил обороны беспилотный авиакомплекс "Хищная птица" отечественного производства

Об этом передает RegioNews со ссылкой на оборонное ведомство.

Инженеры создали БПАК "Хищная птица", учитывая опыт использования беспилотников в боевых условиях. Этот дрон уже продемонстрировал высокую эффективность в уничтожении бронетехники и укрепленных огневых позиций противника. Коптеры комплекса обладают повышенной устойчивостью к вражеским средствам радиоэлектронной борьбы.

Украинские "Хищные птицы" имеют рамы разных типоразмеров. Они способны нести боевую нагрузку, достаточную для поражения танков, бронетранспортеров, самоходных артиллерийских установок, укрепленных блиндажей и т.п. Эти беспилотники эффективно уничтожают оккупантов при любых погодных условиях, днем и ночью.

Напомним, ранее инобороны допустило к эксплуатации в ВСУ наземный роботизированный комплекс "Лют" отечественного производства. Этот солдат-робот предназначен для выполнения широкого спектра задач в сложных условиях.