За сутки ВСУ уничтожили более 1200 россиян, вражеские танки, артсистемы и ББМ
За прошедшие сутки, 25 марта, Силы обороны Украины уничтожили 1 280 российских захватчиков, пять танков, 15 боевых бронированных машин, 17 артсистем врага, 59 БпЛА оперативно-тактического уровня и 77 единиц автомобильной техники и автоцистерн
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 907 тысяч солдат.
Напомним, в ночь на 26 марта российская армия запустила по Украине 117 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО сбили 56 дронов, еще 48 — локационно потеряны.
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