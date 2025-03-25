Ще одна авіакомпанія заявила про намір повернутися в Україну

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Як передає RegioNews, про це повідомив гендиректор Wizz Air Йозеф Вараді на організованій аналітичним центром "We Build Ukraine" конференції "Логістика як драйвер економічного зростання".

За словами топ-менеджера, у компанії великі плани щодо України.

"Ми не тільки розглядаємо можливість літати в Україну, але й збираємося літати з України, організувавши там наші базові операції… Ми розробили план створення мережі з близько 400 маршрутів протягом перших 6 місяців, що створить пропускну спроможність у 5 млн місць на рік", - заявив він.

Вараді також розповів, що представники Wizz Air кілька разів були в Україні і вели перемовини з зацікавленими сторонами, зокрема, з українськими аеропортами.

Нагадаємо, найбільший лоукостер Європи хоче відновити польоти в Україні.