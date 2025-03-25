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25 березня 2025, 15:15

Ще одна авіакомпанія заявила про намір повернутися в Україну

25 березня 2025, 15:15
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фото: ілюстративне
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Європейський лоукостер Wizz Air розробив план відкриття 400 маршрутів у перші півроку після відкриття українського неба

Як передає RegioNews, про це повідомив гендиректор Wizz Air Йозеф Вараді на організованій аналітичним центром "We Build Ukraine" конференції "Логістика як драйвер економічного зростання".

За словами топ-менеджера, у компанії великі плани щодо України.

"Ми не тільки розглядаємо можливість літати в Україну, але й збираємося літати з України, організувавши там наші базові операції… Ми розробили план створення мережі з близько 400 маршрутів протягом перших 6 місяців, що створить пропускну спроможність у 5 млн місць на рік", - заявив він.

Вараді також розповів, що представники Wizz Air кілька разів були в Україні і вели перемовини з зацікавленими сторонами, зокрема, з українськими аеропортами.

Нагадаємо, найбільший лоукостер Європи хоче відновити польоти в Україні.

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