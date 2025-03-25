Еще одна авиакомпания заявила о намерении вернуться в Украину

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Как передает RegioNews, об этом сообщил гендиректор Wizz Air Йозеф Варади на организованной аналитическим центром "We Build Ukraine" конференции "Логистика как драйвер экономического роста".

По словам топ-менеджера, у компании большие планы по Украине.

"Мы не только рассматриваем возможность летать в Украину, но и собираемся летать из Украины, организовав там наши базовые операции… Мы разработали план создания сети около 400 маршрутов в течение первых 6 месяцев, что создаст пропускную способность в 5 млн мест в год", - заявил он.

Варади также рассказал, что представители Wizz Air несколько раз были в Украине и вели переговоры с заинтересованными сторонами, в частности, с украинскими аэропортами.

Напомним, самый большой лоукостер Европы хочет возобновить полеты в Украине.