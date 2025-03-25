Еще одна авиакомпания заявила о намерении вернуться в Украину
Европейский лоукостер Wizz Air разработал план открытия 400 маршрутов в первые полгода после открытия украинского неба
Как передает RegioNews, об этом сообщил гендиректор Wizz Air Йозеф Варади на организованной аналитическим центром "We Build Ukraine" конференции "Логистика как драйвер экономического роста".
По словам топ-менеджера, у компании большие планы по Украине.
"Мы не только рассматриваем возможность летать в Украину, но и собираемся летать из Украины, организовав там наши базовые операции… Мы разработали план создания сети около 400 маршрутов в течение первых 6 месяцев, что создаст пропускную способность в 5 млн мест в год", - заявил он.
Варади также рассказал, что представители Wizz Air несколько раз были в Украине и вели переговоры с заинтересованными сторонами, в частности, с украинскими аэропортами.
Напомним, самый большой лоукостер Европы хочет возобновить полеты в Украине.