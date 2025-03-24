В течение недели украинские пограничники уничтожили почти сотню окупантов

фото: ГПСУ

В течение прошлой недели, с 17 по 23 марта 2025 года, бойцы Госпогранслужбы уничтожили 98 захватчиков, 151 ранили

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ГПСУ.

Также украинские пограничники подвели 7 танков, 3 БМП, 2 МТ-ЛБ и 1 БРЭМ, 3 ББА, 1 САУ, 2 ед. инженерной техники и 222 транспортных средства врага.

Также было уничтожено 6 минометов, 26 орудий, 1 ПЗРК, 50 средств связи и видеонаблюдения, 10 средств РЭБ, 1 комплекс наблюдения, 5 плавсредств.

"Ликвидировали 340 укрытий и позиций личного состава окупантов, 8 складов с боеприпасами и 10 с горюче-смазочными материалами и имуществом", - говорится в сообщении.

Кроме того, военнослужащие Госпогранслужбы приземлили 221 вражеских БПЛА (в т.ч. 55 типа "Shahed-136/131").

Ранее пограничники показали, как уничтожают технику кафиров в Харьковской области.