Прикордонники показали, як знищують техніку окупантів на Харківщині
Військовослужбовці Державної прикордонної служби продовжують виконання бойових завдань з протидії російсько-окупаційним військам у Харківській області
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт ДПСУ.
Розвідувально-ударні групи БпЛА та артилеристи бригади "Гарт" завдали низку ударів по вогневих позиціях противника. Зокрема уражень зазнали ворожа БМП, дві гармати Д-30 та одна МТ-12 "Рапіра", знищені чотири точки зльоту БпЛА.
Раніше українські прикордонники показали, як працюють по ворогу в Харківській області.
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