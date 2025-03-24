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24 марта 2025, 08:40

Ночью ПВО сбила более 50 российских "шахедов" и БпЛА других типов

24 марта 2025, 08:40
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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В ночь на 24 марта российская армия запустила по Украине 99 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО сбили 57 дронов, еще 36 — локационно потеряны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

По предварительным данным, противник запустил дроны из направлений – Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск – РФ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 08.00 подтверждены убытки 57 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на юге, севере, западе и в центре страны. 36 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате вражеской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Сумщина, Кировоградщина и Запорожье.

Напомним, сегодня ночью противовоздушная оборона сбила четыре ударных беспилотника над Сумщиной.

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