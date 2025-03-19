Українці відтепер можуть подати через "Дію" шість нових типів заяв до Міжнародного реєстру збитків
З 19 березня українці зможуть подавати через "Дію" заяви до Міжнародного реєстру збитків за шістьма новими категоріями
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує RegioNews.
"У Києві провели зустріч із делегацією Реєстру збитків, завданих агресією рф проти України. Відсьогодні українці зможуть подавати до міжнародного Реєстру збитків заяви за шістьма новими категоріями", – розповів Шмигаль.
Йдеться про найбільш чутливі та масові напрямки:
- вимушене переміщення всередині країни;
- серйозні тілесні ушкодження;
- сексуальне насильство;
- катування;
- обмеження свободи (полон);
- примусова праця чи служба.
Відповідні заяви можна буде подавати через "Дію".
Нагадаємо, раніше у Міжнародний реєстр збитків українцям дозволили подавати заяви щодо компенсації душевних страждань через смерть близького члена сім'ї.
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