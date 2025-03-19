У Чорному та Азовському морях не фіксують російських кораблів
Станом на ранок 19 березня у Чорному та Азовському морях росіяни не вивели жодного ворожого корабля, що здатен нести крилаті ракети "Калібр"
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили Збройних сил України.
Станом на 06:00 відомо, що:
- в Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
- в Середземному морі 7 ворожих кораблів, з яких 2 є носіями крилатих ракет"Калібр", загальним залпом до 22 ракет.
Нагадаємо, минулого тижня військовослужбовці Військово-морських сил Збройних сил України виявили та знищили в Одеській області морську міну.
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