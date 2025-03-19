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19 березня 2025, 06:56

У Чорному та Азовському морях не фіксують російських кораблів

19 березня 2025, 06:56
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фото: з відкритих джерел
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Станом на ранок 19 березня у Чорному та Азовському морях росіяни не вивели жодного ворожого корабля, що здатен нести крилаті ракети "Калібр"

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили Збройних сил України.

Станом на 06:00 відомо, що:

  • в Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
  • в Середземному морі 7 ворожих кораблів, з яких 2 є носіями крилатих ракет"Калібр", загальним залпом до 22 ракет.

Нагадаємо, минулого тижня військовослужбовці Військово-морських сил Збройних сил України виявили та знищили в Одеській області морську міну.

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Чорне море Азовське море ВМС РФ ВМС України РФ ракета Калібр
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