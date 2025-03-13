До України йде похолодання зі снігом та дощами
Вже найближчими днями до країни прийде похолодання зі снігом та дощами
Про це інформує RegioNews з посиланням на синоптика Наталку Діденко.
За її словами, ще в п'ятницю, 14 березня, в Україні очікується тепла погода з температурою повітря +15...+22 градуси.
"Потихеньку визиратиме з-за рогу нижча температура: на Волині, Рівненщині, Львівщині, північних районах Житомирщини та Київщини +11...+14 градусів", – розповіла Діденко.
Дощі завтра малоймовірні. Проте надвечір 14 березня опади з'являться у західних областях.
У Києві 14 березня переважатиме суха погода, повітря прогріється до +14 градусів.
А вже 16 березня в Україні можливі сніг та мокрий сніг.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україну засипле снігом із середини березня. За прогнозами синоптиків, сніг пройде у Тернополі, Львові, Чернівцях та Вінниці.
За даними кліматологів, нинішня зима у Києві була найкоротшою.