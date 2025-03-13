До України йде похолодання зі снігом та дощами

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Вже найближчими днями до країни прийде похолодання зі снігом та дощами

Про це інформує RegioNews з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

За її словами, ще в п'ятницю, 14 березня, в Україні очікується тепла погода з температурою повітря +15...+22 градуси.

"Потихеньку визиратиме з-за рогу нижча температура: на Волині, Рівненщині, Львівщині, північних районах Житомирщини та Київщини +11...+14 градусів", – розповіла Діденко.

Дощі завтра малоймовірні. Проте надвечір 14 березня опади з'являться у західних областях.

У Києві 14 березня переважатиме суха погода, повітря прогріється до +14 градусів.

А вже 16 березня в Україні можливі сніг та мокрий сніг.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україну засипле снігом із середини березня. За прогнозами синоптиків, сніг пройде у Тернополі, Львові, Чернівцях та Вінниці.

За даними кліматологів, нинішня зима у Києві була найкоротшою.