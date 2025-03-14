15:55  14 марта
В Киеве будут судить мужчину, который пригласил домой двух несовершеннолетних парней и изнасиловал
12:56  14 марта
Убивал украинцев: Финляндия приговорила к пожизненному заключению россиянина
13:42  14 марта
В КМИС рассказали, готовы ли украинцы поступиться некоторыми территориями
UA | RU
UA | RU
14 марта 2025, 17:52

Где в Украине завершен отопительный сезон: названы регионы

14 марта 2025, 17:52
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Украине стартовала подготовка к завершению отопительного сезона. В некоторых регионах тепло уже перестали подавать

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий, передает RegioNews.

Отмечается, что в некоторых городах теплоснабжение уже прекращено или снижена подача тепла в течение дневного времени.

В частности, 12 марта завершился отопительный сезон в Херсонской области.

Решение о приостановлении отопительного сезона приняли и местные власти Тернополя и Чорткова. В остальных населенных пунктах Тернопольской области централизованное теплоснабжение подается только к объектам социальной сферы.

Из-за улучшения погодных условий снижен уровень поставки тепла в Хмельницком.

В связи с повышенной температурой воздуха в Киеве все котельные переведены в минимальный режим работы. Теплоноситель подается только в темное время суток. Полного прекращения подачи тепла пока не предвидится.

Также с учетом повышения температуры воздуха ограничена подача тепла в дневные часы в Черновцах , в ночные часы теплоснабжение будут восстанавливать.

В Кривом Роге продолжаются ремонтные работы на теплосети. В настоящее время теплоснабжение отсутствует в 77 домах. Несколько сотен домов получают теплоноситель с пониженной температурой.

В то же время во Львове 14 марта планируют возобновить теплоснабжение жилых домов из-за значительного похолодания. Ранее, 7 марта, подача тепла была прекращена из-за повышения температуры воздуха.

Напомним, по прогнозам синоптиков, в Украину идет похолодание со снегом и дождями.

Ранее сообщалось, что Украину засыплет снегом с середины марта. По прогнозам синоптиков снег пройдет в Тернополе, Львове, Черновцах и Виннице.

отопительный сезон котельные регионы тепло весна
В Украину идет похолодание со снегом и дождями
13 марта 2025, 14:23
В Тернополе приостанавливают отопительный сезон из-за рекордного потепления
10 марта 2025, 18:45
Украину засыплет снегом с середины марта: где ждать снегопадов
08 марта 2025, 18:25
Все новости »
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
В Украине дети ветеранов и погибших военных смогут бесплатно учиться
14 марта 2025, 17:59
Меценаты Тернопольщины передали на фронт более 100 FPV дронов
14 марта 2025, 17:50
Россияне обстреляли Белозерку в Херсонской области: есть пострадавшие
14 марта 2025, 17:24
В Генштабе прокомментировали "окружение" украинских войск в Курской области
14 марта 2025, 17:20
ДТП на Киевщине: легковушка столкнулась с микроавтобусом, есть пострадавшие
14 марта 2025, 17:20
В Ровенской области несовершеннолетний на квадроцикле попал в ДТП: подростка госпитализировали без сознания
14 марта 2025, 17:05
На Буковине разоблачили подпольный "цех" по производству фальшивых документов
14 марта 2025, 16:59
Трамп попросил Путина отпустить украинских военных на Курщине
14 марта 2025, 16:42
Оккупанты ударили авиабомбой по центру Херсона: фото и видео последствий
14 марта 2025, 16:23
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Все публикации »
Валерий Чалый
Андрей Длигач
Татьяна Николаенко
Все блоги »