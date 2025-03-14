Где в Украине завершен отопительный сезон: названы регионы

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В Украине стартовала подготовка к завершению отопительного сезона. В некоторых регионах тепло уже перестали подавать

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий, передает RegioNews.

Отмечается, что в некоторых городах теплоснабжение уже прекращено или снижена подача тепла в течение дневного времени.

В частности, 12 марта завершился отопительный сезон в Херсонской области.

Решение о приостановлении отопительного сезона приняли и местные власти Тернополя и Чорткова. В остальных населенных пунктах Тернопольской области централизованное теплоснабжение подается только к объектам социальной сферы.

Из-за улучшения погодных условий снижен уровень поставки тепла в Хмельницком.

В связи с повышенной температурой воздуха в Киеве все котельные переведены в минимальный режим работы. Теплоноситель подается только в темное время суток. Полного прекращения подачи тепла пока не предвидится.

Также с учетом повышения температуры воздуха ограничена подача тепла в дневные часы в Черновцах , в ночные часы теплоснабжение будут восстанавливать.

В Кривом Роге продолжаются ремонтные работы на теплосети. В настоящее время теплоснабжение отсутствует в 77 домах. Несколько сотен домов получают теплоноситель с пониженной температурой.

В то же время во Львове 14 марта планируют возобновить теплоснабжение жилых домов из-за значительного похолодания. Ранее, 7 марта, подача тепла была прекращена из-за повышения температуры воздуха.

Напомним, по прогнозам синоптиков, в Украину идет похолодание со снегом и дождями.

Ранее сообщалось, что Украину засыплет снегом с середины марта. По прогнозам синоптиков снег пройдет в Тернополе, Львове, Черновцах и Виннице.