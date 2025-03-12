В парламенте объяснили, что необходимо сделать, чтобы на жилье не пришлось собирать десятилетиями

Государство должно усовершенствовать программу "еОселя", расширить программу "єВидновлення", а также ввести дополнительные финансово-кредитные механизмы, чтобы сделать жилье как можно более доступным для граждан. С такой инициативой выступила партия "Слуга Народа" и ее глава, нардеп Елена Шуляк.

Так, по ее словам, сейчас среднестатистическому украинцу необходимо несколько лет полностью откладывать свою зарплату, чтобы иметь возможность приобрести 1-комнатную квартиру. Например, в Киеве для этого нужно 8 лет, во Львове – более 9 лет, а в Одессе – больше 6-ти.

"Это, конечно, усредненные расчеты. Но они дают реальное представление об общем уровне доступности жилья в Украине. И этот уровень – катастрофически низкий для многих украинцев. Поэтому государству нужно продолжать курс на введение новых механизмов, которые позволят сократить этот срок. И наша партия "Слуга Народу" будет настаивать на этом", – заявляет Шуляк.

Прежде всего, на чем акцентируют в политической силе, необходимо расширить программу "еВидновлення" для переселенцев, чье уничтоженное жилье осталось на временно оккупированных территориях.

"Это позволит значительно большему количеству переселенцев не ждать годами, чтобы наконец найти новый дом и обустроиться на новом месте. Отдельного законодательства для этого не нужно – решение только за правительством", – подчеркивает нардеп.

Она также добавила, что уменьшить количество ВПЛ, которые вынуждены откладывать на новое жилье годами, можно за счет усовершенствования программы льготной ипотеки "еОселя". Речь идет о снижении размера первого взноса с 20% до 15% и процентной ставки с 7% до 3% и введении льготных условий кредитования для семей с детьми.

"Эти изменения однозначно будут эффективными – об этом уже свидетельствует статистика. В частности, благодаря инициативе партии "Слуга Народа", которая касалась увеличения возраста жилья, которое можно купить с помощью "еОселя", количество ВПЛ, которые таким образом приобрели жилье, существенно возросло. Напомню, раньше они могли купить жилье, не старше 3 лет. А это преимущественно новостройки, что существенно ограничивало переселенцев", – объясняет нардеп.

Однако и этого будет недостаточно, считает парламентарий. Украине следует ввести такой инструмент как аренда жилья с правом выкупа – вариант, когда ты со временем можешь приобрести жилье, которое снимаешь. Имущество, как правило, находится в собственности громады или громада подписывает договор с соответствующей организацией, управляющей подобным фондом недвижимости. Аренда должна быть такой, которую смог бы потянуть сам арендатор.

На внедрении этого инструмента настаивали международные партнеры, подчеркнула Шуляк и добавила, что средства от выкупа арендаторами жилья, которое будет предоставляться им в аренду, будут идти как раз на пополнение фонда социального жилья. Законодательство о введении которого в Украине планируют принять в ближайшие недели. Речь идет о законопроекте №12377 "Об основных принципах жилищной политики".

Именно этот законопроект, по словам Шуляк, даст украинцам вообще и ВПЛ в частности не накапливать на новое жилье годами. Его принятие также является условием получения Украиной 50 млрд евро от ЕС по программе Ukraine Facility. Среди прочего: законопроект предусматривает введение еще нескольких действенных инструментов – дополнительных финансово-кредитных и, в частности, жилищно-коммунальных кооперативов.

Это очень распространенная практика в Евросоюзе, отметила нардеп. Кооперативное жилье повсеместно ценят за доступность людям со средними доходами, в частности для молодежи и пожилых людей, разумную квартплату, прозрачность управления, сотрудничество и возможность социального развития.

"Внедрив этот инструмент все наши граждане, включая ВПЛ, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, смогут переехать в новые дома быстрее. А это, в свою очередь, будет способствовать возвращению украинцев домой, что будет означать для Украины сохранение ее человеческого капитала – одного из самых ценных активов нашего государства", – резюмировала Елена Шуляк.