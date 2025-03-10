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10 березня 2025, 15:56

В Україні запускають електронну систему "єКоноплі"

10 березня 2025, 15:56
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фото: freepik.com
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Серед основних цілей системи – відновлення лідерства України з вирощування технічних конопель та зниження можливих корупційних ризиків та ризиків зловживань

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Міністерство аграрної політики та продовольства України.

"Новий сервіс єКоноплі сприятиме розвитку цієї галузі, адже застосування промислових конопель надзвичайно широке – від легкої і харчової промисловості до целюлозно-паперової. Коноплі - це високомаржинальна нішева культура, яка має широкі можливості для переробки", - повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.

Впровадження системи дозволить забезпечити публічність та відкритість ринку промислових конопель. Це призведе до зростання суб’єктів, які здійснюють діяльність з посіву, вирощування та переробки конопель для промислових цілей на внутрішніх та зовнішніх ринках. Крім того, це дасть можливість формувати об’єктивні статистичні та аналітичні дані щодо промислових конопель.

Система єКоноплі реалізована Міністерством аграрної політики та продовольства України в партнерстві з Міністерством цифрової трансформації України в межах Програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа за підтримки уряду Швейцарії. Також до програми долучився проєкт Європейського Союзу "Інституційна та політична реформа дрібномасштабного сільського господарства в Україні" (IPRSA).

Нагадаємо, дозвіл на зброю відтепер можна оформити онлайн.

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