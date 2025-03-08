У КМІС розповіли, як українці ставляться до Міжнародного жіночого дня

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Ставлення громадян України до Міжнародного жіночого дня 8 березня погіршилося, його популярність в останні роки зменшується. Зараз його відзначає лише кожний четвертий

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, повідомляє RegioNews.

Так, популярність святкування 8 березня поступово знижувалася: з 49% у 2017 році до 21% у 2024-му.

Водночас у 2025 році спостерігається незначне підвищення цього показника до 23%, що знаходиться в межах статистичної похибки. Така динаміка може свідчити про початок стабілізації ставлення до цього свята після тривалого періоду спаду.

Попри загальну тенденцію до зменшення популярності, свято все ще залишається важливим для певної частини суспільства.

Найбільшими прихильниками цього дня є мешканці східних регіонів країни (40%), найменше – західних областей (6%).

У Центрі України кожен четвертий (24%) вважає Міжнародний жіночий день важливим або улюбленим, а на Півдні таких людей 32%.

Дані дослідження свідчать, що серед українців протягом останніх років першість утримують релігійні свята – Різдво (70%) та Великдень (69%).

Наступним після них за популярністю є День Незалежності України, який вважають улюбленим або важливим 54% опитаних.

Довідка: опитування проводили фахівці Київського міжнародного інституту соціології протягом 4-9 лютого 2025 року. У дослідження взяла участь тисяча респондентів віком понад 18 років.

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