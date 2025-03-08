В КМИС рассказали, как украинцы относятся к Международному женскому дню

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Отношение граждан Украины к Международному женскому дню 8 марта ухудшилось, его популярность в последние годы уменьшается. Сейчас его отмечает только каждый четвертый

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, сообщает RegioNews.

Да, популярность празднования 8 марта постепенно снижалась: с 49% в 2017 году до 21% в 2024-м.

В то же время в 2025 году наблюдается незначительное повышение этого показателя до 23%, находящегося в пределах статистической погрешности. Такая динамика может свидетельствовать о начале стабилизации отношения к празднику после длительного периода спада.

Несмотря на общую тенденцию к уменьшению популярности, праздник все еще остается важным для определенной части общества.

Наибольшими поклонниками этого дня являются жители восточных регионов страны (40%), меньше всего – западных областей (6%).

В Центре Украины каждый четвертый (24%) считает Международный женский день важным или любимым, а на Юге таких людей – 32%.

Данные исследования свидетельствуют, что среди украинцев в последние годы первенство удерживают религиозные праздники – Рождество (70%) и Пасху (69%).

Следующим после них по популярности является День Независимости Украины, который считается любимым или важным 54% опрошенных.

Справка: опрос проводили специалисты Киевского международного института социологии в течение 4-9 февраля 2025 года. В исследовании приняла участие тысяча респондентов старше 18 лет.

Напомним, ранее мы публиковали основные результаты пилотного исследования уровня личного благосостояния украинцев.