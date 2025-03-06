В Укргідрометцентрі порадували прогнозом погоди на 7 березня
В Україну приходить температурна весна. Синоптики розповіли, як піднімуться стовпчики термометрів у п'ятницю, 7 березня
Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає RegioNews.
У п'ятницю, 7 березня, над територією України буде панувати тепла повітряна маса. Опадів не очікується, а вітер послабшає. Хоча вночі у північно-східних регіонах можливі пориви 15-20 метрів на секунду.
Температура повітря вночі від 2 до 7 градусів тепла, в Карпатах та на Закарпатті - від 0 до 5 градусів морозу. Вдень - від 12 до 17 градусів вище нуля.
У Київській області вночі також очікується від 2 до 7 градусів тепла, а вдень від 12 до 17 градусів тепла. У столиці вночі прогнозують від 5 до 7 градусів тепла, а вдень - від 14 до 16 градусів вище нуля.
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