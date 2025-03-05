До Києва прийшла метеорологічна весна
У столиці розпочалася прийшла метеорологічна весна. Починаючи з 28 лютого середньодобова температура повітря стабільно перевищує 0 °C
Про це інформує RegioNews із посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію імені Бориса Срезневського.
За даними кліматологів, нинішня зима у Києві була найкоротшою.
Вона розпочалась 4 лютого і закінчилась 27 лютого, тривала 24 дні. Це на 68 днів менше за середні багаторічні показники.
Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, весна 2025 року очікується теплішою за кліматичну норму, але її особливістю може стати менша кількість опадів.
Туман і вітер: якою буде погода в Україні 5 березняВсі новини »
04 березня 2025, 20:05
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
Фейкова інвалідність: на Харківщині анулювали майже пів тисячі довідок
05 березня 2025, 14:53Ексначальника одеського ТЦК судитимуть за відмивання 140 млн грн
05 березня 2025, 14:40РФ завдала удару по центру Харкова
05 березня 2025, 13:52Шахрайство в інтернеті: на Житомирщині жінка придбала неіснуючий телефон
05 березня 2025, 13:52У Кремлі назвали "найкраще місце" для переговорів Путіна, Трампа та Зеленського
05 березня 2025, 13:37Стало відомо, яка ситуація із захворюваністю на грип та ГРВІ в Україні
05 березня 2025, 13:14В Одесі поліцейські затримали лікаря, який за 600 доларів обіцяв оформити інвалідність
05 березня 2025, 12:59До Чернівецького музею передали колекцію артефактів, вилучених у контрабандистів
05 березня 2025, 12:56РФ знищила відділення Нової пошти на Одещині: згоріло 606 посилок
05 березня 2025, 12:41
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
Всі блоги »