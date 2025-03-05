До Києва прийшла метеорологічна весна

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У столиці розпочалася прийшла метеорологічна весна. Починаючи з 28 лютого середньодобова температура повітря стабільно перевищує 0 °C

Про це інформує RegioNews із посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію імені Бориса Срезневського.

За даними кліматологів, нинішня зима у Києві була найкоротшою.

Вона розпочалась 4 лютого і закінчилась 27 лютого, тривала 24 дні. Це на 68 днів менше за середні багаторічні показники.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, весна 2025 року очікується теплішою за кліматичну норму, але її особливістю може стати менша кількість опадів.